Великий Новгород, , 19:21 — REGNUM В Новгородской области явка избирателей на дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по одномандатному избирательному округу №134 к 18:00 составила 20,35%. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома, из 492,9 тыс. избирателей проголосовали чуть более 100 тыс. человек.

При этом ни в одном из муниципальных образований Новгородской области к этому часу явка не достигла 50%.

Наибольшая явка — в Мошенском районе, где к 18:00 проголосовали 49,03% избирателей. В Великом Новгорода за два часа до закрытия участков на выборы пришли 15,62% избирателей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области выбирают депутата на вакантное место в Государственной думе. Этот депутат-одномандатник — единственный, кто будет представлять регион в нижней палате российского парламента. В выборах депутата Госдумы от Новгородской области участвуют кандидаты от девяти политических партий. Это Юрий Бобрышев («Единая Россия»), Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России»), Дмитрий Тарасов («Партия роста»), Анна Черепанова (партия «Яблоко») и Алексей Чурсинов (ЛДПР).

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