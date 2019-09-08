Йошкар-Ола, , 19:20 — REGNUM В Марий Эл избирком зарегистрировал 21 жалобу на выборах. Об этом сообщает ЦИК республики.

По данным на 18:00, в ЦИК Марий Эл поступило 21 письменное обращение о нарушениях избирательного законодательства. Из них 17 жалоб находятся на рассмотрении, в том числе по два — о нарушении прав наблюдателей и жалобы на действия участковой избирательной комиссии, по одному — на голосование вне помещения, по работе со списком избирателей, по отсутствию наблюдателей в списках наблюдателей, направленных партией в ТИК.

Две жалобы не подтвердились, одно обращение находится на рассмотрении нижестоящей комиссии и связано с проведением незаконной агитации до дня голосования. Ещё одно обращение находится на рассмотрении в других органах и касается блокирования мобильной связи кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, Марий Эл на выборах в региональный парламент на 18:00 свой выбор сделали 158 407 граждан, или 29,3% от общего числа зарегистрированных избирателей. В 2014 года к этому времени проголосовало 35,16% избирателей.

Напомним, помещения для голосования для избирателей будут открыты в 20:00.

По итогам выборов будет избрано 52 депутатов Государственного собрания Марий Эл, в том числе 13 парламентариев изберут по республиканскому избирательному округу, 39 — одномандатным избирательным округам.