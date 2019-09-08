Тула, , 20:05 — REGNUM Голосование на выборах в Тульской области завершилось в 20:00 8 сентября, избиркомы начали подсчёт голосов, сообщает ИА REGNUM.

Явка на 18:00 в регионе составила 27,86%. Для сравнения — в 2014 году, когда жители выбирали депутатов облдумы предыдущего созыва, явка составила 42%. На выборах губернатора Тульской области в 2016 году проголосовали 45,5%.

Напомним, сегодня жители Тульской области выбирали депутатов областной думы шестого созыва, в жители областного центра выбирали также депутатов городской думы.

В облдуму должно быть замещено 36 мандатов — 12 депутатов изберут по партийным спискам, ещё 24 по одномандатным округам. Списки для участия в выборах зарегистрировали семь партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты России», «Яблоко», «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров» — всего около 380 кандидатов. По одномандатным округам регистрацию прошли 112 кандидатов.

На 35 мест в гордуме претендовали 162 кандидата по спискам партий «Единая Россия», «Партия пенсионеров», «Российский общенародный союз», КПРФ, «Коммунисты России», ЛДПР, «Яблоко», «Справедливая Россия» и 130 одномандатников.