Москва, , 19:29 — REGNUM По состоянию на 18:00 явка на выборы в Мосгордуму составила 17,2%. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В целом по городу без данных четырёх районов явка составила 17,2%. Здесь идёт с опозданием, но сейчас будет наращиваться. Если говорить по явке по цифровым избирательным участкам, то на 18:00 явка составила 60,45% избирателей», — отметил Горбунов.

Отметим, что цифровое голосование предназначено для того, чтобы зарегистрированные в других регионах граждане смогли отдать голоса на выборах в регионах по месту прописки, где сегодня также проходит голосование.

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