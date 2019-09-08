Ростов-на-Дону, , 19:16 — REGNUM В Ростовской области явка в единый день голосования на 18:00 (время московское) составила 19,33%. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном избиркоме.

Отдали голоса за депутатов городской думы Азова к этому времени 25,11% избирателей, что меньше, чем на аналогичных выборах в 2014 году (28,3%).

В Батайске избирательные участки посетило 20,62% горожан. Этот показатель выше, чем пять лет назад, когда явка на 18:00 составляла лишь 14%.

Менее активными оказались таганрожцы. Явка в текущем году на 18:00 в приморском городе составила 20,26% против 22,58% в 2014 году.

ИА REGNUM ранее сообщало, что избирательные участки в Ростовской области закроются в 20:00 (время московское).

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