Орел, , 20:04 — REGNUM Голосование на выборах в Орловской области 8 сентября завершено, в 20:00 закрылись все 723 избирательных участка, сообщает ИА REGNUM.

В Орловской области сегодня проходило голосование на дополнительных выборах депутата Госдумы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ № 145. Также выборы прошли в 15 муниципальных районах и в городском округе Ливны, где состоялось 39 дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

В списки избирателей включено 626 тыс. 070 избирателей, явка на 18:00 составила 38,93%, в 2016 году, для сравнения, проголосовали около 45% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, мандат депутата Госдумы от Орловской области стал вакантным после смерти депутата Николая Ковалёва. На место в Госдуме претендуют восемь кандидатов — Иван Дынкович (КПРФ), Сергей Кузнецов («Родина»), Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунисты России»), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), Ольга Пилипенко («Единая Россия»), Олег Тимохин («Партия пенсионеров»), Валерий Чудо («Яблоко»).