Оренбург, , 19:16 — REGNUM Оренбургскую область ждет динамичное развитие. Такой вывод в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сделал политолог, политтехнолог, кандидат политических наук, научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН Георгий Гаврилов, который считает, что выборы губернатора в Оренбуржье обойдутся одним туром, а убедительную победу среди пяти кандидатов одержит Денис Паслер.

Эксперт подчеркнул, что Денис Паслер провел яркую избирательную кампанию. «Я ожидаю, что Паслер победит в первом туре и победит очень убедительно. Но поскольку я лично с ним знаком, то ожидаю, что Оренбургскую область ждет динамичное развитие, потому что Денис Владимирович — человек очень целеустремленный. Он быстро и четко решает поставленные задачи и очень хорошо структурирует все задачи, которые необходимо решить. Ну и плюс это человек с огромным хозяйственным опытом, он был и председателем правительства Свердловской области, и возглавлял крупную федеральную компанию в сфере энергетики. Поэтому я уверен, что в Оренбургской области все будет лучше, чем было раньше», — сказал политолог.

Вместе с тем он признал, что в ходе кампании отсутствовала конкуренция. По словам Гаврилова, есть доля истины в том, что конкурирующие политические силы не смогли выставить людей соразмерных Паслеру и в ходе своей кампании он оказался на голову выше своих конкурентов.

Напомним, 8 сентября в Оренбуржье прошли выборы губернатора. На пост главы региона заявились пять заявлялись восемь кандидатов, однако процедуру регистрации смогли пройти только пятеро: временно исполняющий обязанности главы Денис Паслер (от партии «Единая Россия»), Максим Амелин (КПРФ), председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Сергей Яцына, Анатолий Кобзев («Коммунистическая партия социальной справедливости») и Константин Горячев («Демократическая партия России»).