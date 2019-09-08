Йошкар-Ола, , 19:11 — REGNUM В Марий Эл на выборах в региональный парламент на 18:00 часов явка превысила 29%. Об этом сообщает республиканский Центризбирком.

За два часа до закрытия избирательных участков свой выбор сделали 158 407 граждан, или 29,3% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Отметим, что активность избирателей ниже, чем было в 2014 года на аналогичное время, когда жители выбирали Государственное собрания шестого созыва: тогда на участки пришли 35,16% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по смешанной системе выбирают 52 депутатов Госсобрания республики. 13 депутатов изберут по республиканскому избирательному округу, 39 — одномандатным избирательным округам.