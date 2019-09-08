Ставрополь, , 19:10 — REGNUM В Ставропольском крае наблюдатели от кандидата Виктора Соболева, представляющего КПРФ, сообщили о еще одной попытке вброса бюллетеней. На этот раз она произошла на избирательном участке № 426 в городе Иноземцево, пишет obzor.io.

«Иноземцево, поликлиника, УИК 426, зафиксирован вброс. Ждем прокурора», — цитирует портал сообщение представителей кандидата Соболева.

Есть сведения, что факт вброса удалось заснять на фотоаппарат. На фото некая женщина пытается опустить в избирательную урну несколько бюллетеней. Проверить эту информацию намерены правоохранительные органы. При вскрытии урны и подсчете бюллетеней планируется присутствие сотрудников прокуратуры и СКР.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее наблюдатели сообщали о фактах вброса бюллетеней на избирательных участках в Пятигорске и Кочубеевском районе.