Санкт-Петербург, , 19:18 — REGNUM Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге заявило, что намерено обжаловать результаты выборов в муниципальном образовании «Гавань». Об этом ИА REGNUM сообщили в партии.

Причина жалобы — голосование военных моряков, которые организованно пришли на участок №134. На этом УИК, отмечают «справедливороссы», в списках избирателей оказались 1900 военнослужащих-контрактников из 506-го учебного Краснознаменного отряда им. С.М. Кирова.

Как утверждают в «СР», с утра 8 сентября люди в форме начали приходить на участок группами по пять человек, не предъявляя документов, получая по два бюллетеня для голосования как на губернаторских, так и на муниципальных выборах. Причем голосовать на последних они имеют право, только если зарегистрированы в округе. Однако некоторые, как случайно удалось увидеть наблюдателям, зарегистрированы, например, в Пензенской области.

«Мне не дают ознакомиться с регистрацией данных военнослужащих. Когда я стоял и просто наблюдал, открывает ли член избиркома, который выдает бюллетени, страницу с регистрацией, я убедился в том, что страница даже не была открыта, после чего оба бюллетеня были выданы», — заявил член УИК с правом совещательного голоса Вадим Наследов.

По данным «эсеров», председатель УИК №134 не пресекала подобные действия, а член УИК с правом решающего голоса, представляющая воинскую часть, заявила, что знает своих подопечных в лицо, потому и не проверяет регистрацию.

Руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина направила жалобы по данному факту в Центризбирком и Горизбирком Петербурга. Справедливороссы заявляют, что намерены обжаловать результаты выборов по МО «Гавань».

Читайте также: В Горизбирком Петербурга поступило 75 жалоб и обращений о нарушениях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербургской избирательной комиссии заявили, что выборы в Северной столице проходят спокойно, а существенных нарушений в ходе голосования не выявлено.

Читайте также: Распространители фейков пытаются подорвать ход выборов в Петербурге — Брод

В Горизбиркоме также разоблачили несколько «фейковых» видеозаписей о «вбросах» бюллетеней на участках — все эти записи не имели отношения к нынешним петербургским выборам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге жалуются на аномально активных «надомников» на выборах