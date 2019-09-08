Уфа, , 19:08 — REGNUM Сотрудники структур «Башнефти». предприятия «Гидравлика», а также студенты должны отчитываться о собственной явке на выборы. В Башкирии в единый день голосования проходят 818 избирательных кампаний, включая выборы главы региона.

В «Башнефти» обязывают отчитываться о явке куратору не только сотрудников предприятия, но и их родственников. Некоторых просят присылать фотографию из помещения для голосования, некоторые отчитываются в мессенджерах, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Иногородних студентов УГАТУ и УГНТУ (Уфимский государственный авиационный технический университет и Уфимский государственный нефтяной технический университет) заставляют отчитываться о голосовании в общежитиях у старост.

В ряде школ родителей попросили чатах в произвольной форме сообщить об участии в выборах классным руководителям детей.

Как сообщало ИА REGNUM, по уточненным данным, явка на выборах главы Башкирии составляет на 18:00 составила 57,02%. В Уфе показатель активности избирателей достиг 51,2%.

На прошлых выборах главы Башкирии явка к указанному часу составляла 65,76%.