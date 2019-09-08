Москва, , 19:08 — REGNUM Представители КПРФ и ЛДПР заметно нервничают в проц9ессе текущей избирательной кампании, и их действия часто носят провокационный характер, рассказал в бесде с корреспондентом ИА REGNUM политолог Марат Баширов.

«Эти выборы характеризуются удивляют тем, что очень сильно нервничают парламентские партии. В первую очередь я имею в виду КПРФ и ЛДПР. С одной стороны, через свои информационные каналы они распространяют массу информации о якобы имеющих место нарушениях. Но мы с Вами знаем, что есть пустые слова, а есть официально зарегистрированные нарушения. Есть определенный формат, по которому их надо фиксировать», — отметил эксперт.

«Информации о том, что нарушения происходят, и очень мало фиксации. Это говорит о том, что реально их на самом деле не так много, как кажется. С другой стороны, есть четкая фиксация нарушений, которые они сами допускают. Причем они носят очень явный характер, и часто они носят характер целенаправленной задачи. И часто это происходит не как эксцесс, а именно как целенаправленная задача, как будто их начальник говорит: «Да, можно!» И тогда они начинают ходить с символикой, будучи при этом наблюдателями, нарушать правил агитации. Такое двойное поведение убеждают меня в том, что они почему-то нервничают», — подчеркнул Марат Баширов.

По его мнению, это особенно хорошо видно и по Хабаровскому краю, где активно работает ЛДПР: «Раньше все годы активно ругали «Единую Россию» за включение административного ресурса. Так вот ЛДПР в этом году допустила едва и не больше нарушений, чем «Единая Россия» за все годы работы в регионе».

«Возможно, это связано с тем, что многие стали говорить, что Сергей Фургал, видимо, будет новым руководителем ЛДПР, и сейчас он вынужден зарабатывать себе авторитет подобными нарушениями. Возможно, это просто попытка монополизации власти в субъекте РФ. Это феномен этих выборов, и кода все будет закончено, подсчитано, и результаты зафиксированы, нам еще придется его обсудить, и выяснить, что же на самом деле происходит с этими двумя партиями — ЛДПР И КПРФ», — завершил свой комментарий Марат Баширов.

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