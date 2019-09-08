Тула, , 19:05 — REGNUM 27,86% составила явка на выборы депутатов Тульской областной думы по данным на 18:00 8 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии. В 2014 году, на предыдущих выборах в региональный парламент, проголосовало около 42% жителей.

На выборах в Тульскую городскую думу седьмого созыва проголосовали 19,78% жителей.

По данным избирательной комиссии, выборы в целом проходили спокойно, без нарушений и конфликтов. Ожидается, что областная дума нового созыва собирается на первое заседание не позднее 8 октября.

В облдуму должно быть замещено 36 мандатов — 12 депутатов изберут по партийным спискам, ещё 24 по одномандатным округам, в гордуме — 35 мандатов.