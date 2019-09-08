Астрахань, , 19:04 — REGNUM В Астраханской области в 20:00 по местному времени закрылись все 580 избирательных участков. Явка избирателей, по данным на 18:00, составила 28,95%.

Всего в региона завершились 190 избирательных кампаний: выборы губернатора, а также глав местного самоуправления и депутатов разных уровней. Избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на прошлых губернаторских выборах в 2014 году итоговая явка составила 40,60%.

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