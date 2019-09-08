Псков, , 19:03 — REGNUM На 15 экстерриториальных избирательных участках по выборам губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области, по данным на 18:00, проголосовали 51,3% избирателей. Об этом сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на Избирательную комиссию Санкт-Петербурга.

Число избирателей, проголосовавших на этих участках, при этом не сообщается.

В среднем по Псковской области, где сегодня, 8 сентября, также проходят 13 собственных избирательных кампаний, явка на 18:00 составила около 32%, а наиболее активными оказались избиратели Усвятского района, где к 18:00 явка составила 56,63%.

Напомним, «дачные» избирательные участки на выборах губернатора Санкт-Петербурга открыты в 12 районах Псковской области. По одному участку — в Гдове, Невеле, Опочке, Острове, Печорах, Пушкинских Горах, Себеже, Великих Луках и Псковском районе (в деревне Ершово), по два участка — в Плюсском районе (в посёлке Плюсса и деревне Заполье), в Порховском районе (в городе Порхов и деревне Хилово), в Струго-Красненском районе (в Стругах Красных и деревне Цапелька).