Ханты-Мансийск, , 19:01 — REGNUM В ХМАО закрылись все открытые на Единый день голосования избирательные участки. Об этом сообщается на сайте облизбиркома.

На довыборах в думу округа явка составила 26,08% избирателей. Явка на довыборах депутата думы Белоярского района составила 33,97%, на довыборах депутата гордумы Мегиона проголосовали 16,76% избирателей, Нижневартовска — 13,83%. На довыборах депутатов думы Нягани — 24,31%, Пыть-Яха — 24,31%.

Напомним, по всей стране проходили избирательные кампании разного уровня. В ХМАО участки открывались для 105 тысяч избирателей.

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