Москва, , 19:07 — REGNUM Представители Международного института мира не зафиксировали нарушений на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщила вице-президент организации Ангела Кейн, сообщает телеграм-канал общественного штаба по контролю за выборами в Москве.

«В западных странах, например, в Германии, по моим наблюдениям, доверие общества к избирательному процессу начинает снижаться. В этой связи важно, как люди воспринимают новые технологии, которые теперь становятся составляющей политической системы», — сообщила Кейн.

Во время посещения общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы Кейн сообщила, что вместе с коллегами они посетили несколько избирательных участков в Москве. Иностранные наблюдатели пришли к выводу, что явка на выборы в российской столице была достаточно низкой.

«Мне пояснили, что москвичи не очень любят голосовать с утра, обычно они приходят на избирательные участки во второй половине дня. Надеюсь, мне удастся посетить эти участки вечером, и ситуация с явкой там изменится. Никаких нарушений мы не зафиксировали», — отметила Кейн.

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