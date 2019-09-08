Орел, , 18:55 — REGNUM 38,93% избирателей Орловской области проголосовали на дополнительных выборах депутата Орловской областной думы по данным на 18:00 8 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома. В 2016 году, на выборах в Госдуму, в Орловской области проголосовали около 45% избирателей.

Также выборы проходят в 15 муниципальных районах и городе Ливны на 39 дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, в ходе которых должны быть избраны 48 депутатов представительных органов муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM, за мандат борются пять кандидатов: Иван Дынкович (КПРФ), Сергей Кузнецов («Родина»), Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунисты России»), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), Ольга Пилипенко («Единая Россия»), Олег Тимохин («Партия пенсионеров»), Валерий Чудо («Яблоко»).