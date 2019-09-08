Псков, , 18:54 — REGNUM По данным Псковского облизбиркома на 18:00, за два часа до закрытия участков явка избирателей на дополнительных выборах депутатов в Пскове составила 14−15%.

На довыборах депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 составила 14,16%, проголосовали 3637 человек. На дополнительных выборах депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу №13 явка к 18:00 чуть выше: 15,17% (проголосовали 1499 избирателей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборах глав районов, которые проходят в шести районах Псковской области, к 18:00 существенно выше — от 40,05% в Дновском до 56,63% в Усвятском районе.

Всего на выборах в Псковской области сегодня, 8 сентября, могут проголосовать 92 тыс. избирателей — 17,3% от их общего числа в регионе. Открыты 144 избирательных участка, голосование завершится в 20:00.

Читайте ранее в этом сюжете: На довыборах депутатов в Пскове к 15:00 явка добралась до 12%