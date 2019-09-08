Улан-Удэ, 8 сентября 2019, 18:53 — REGNUM Избирком Республики Бурятия опубликовал предварительные результаты выборов мэра Улан-Удэ. Всего в голосовании приняло участие 34,25% избирателей из 291 тыс. жителей, имеющих право голоса.
После обработки почти 28% бюллетеней пока побеждает действующий врио главы администрации города, самовыдвиженец Игорь Шутенков. За него отдали голоса более 15,1 тыс. горожан или 53%.
Следом с результатом в 36,6% набранных голосов идёт представитель КПРФ Вячеслав Мархаев. Все остальные набирают от 1,3 до 2,5% голосов.
Читайте также: Выборы в Бурятии — трансляция