Улан-Удэ, , 18:53 — REGNUM Избирком Республики Бурятия опубликовал предварительные результаты выборов мэра Улан-Удэ. Всего в голосовании приняло участие 34,25% избирателей из 291 тыс. жителей, имеющих право голоса.

После обработки почти 28% бюллетеней пока побеждает действующий врио главы администрации города, самовыдвиженец Игорь Шутенков. За него отдали голоса более 15,1 тыс. горожан или 53%.

Следом с результатом в 36,6% набранных голосов идёт представитель КПРФ Вячеслав Мархаев. Все остальные набирают от 1,3 до 2,5% голосов.

Читайте также: Выборы в Бурятии — трансляция