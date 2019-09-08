Челябинск, , 19:00 — REGNUM Выборы в губернаторы Челябинской области прошли очень спокойно. Об этом заявил политолог Марат Баширов корреспонденту ИА REGNUM.

По словам эксперта, явка избирателей (38,46% к 18:00 (16:00 мск)) оказалась достаточной.

«Она подтверждает, что выборы очень спокойные. Явка показала, что люди не хотят состязания. Им не выборы важны, а всё то, что будет происходить после этого», — сказал Баширов.

Политолог подчеркнул, что он не ждёт неожиданностей от результатов голосования. Врио губернатора Алексей Текслер, считает спикер, победит с очень крупным результатом.

Напомним, в России 8 сентября проходит Единый день голосования. В Челябинской области выбирали губернатора и муниципальных депутатов.

Явка на 19:30 по местному времени составила 42,35%.

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