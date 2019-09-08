Москва, , 18:51 — REGNUM По состоянию на 18:00 явка на электронном голосовании на выборах в Мосгордуму составила 87,7%. Об этом сообщается в телеграм-канале общественного штаба по наблюдению за голосованием в столице.

При этом наибольшая явка в электронном голосовании отмечена в избирательном округе №1. К 18:00 там уже проголосовало 88,6% от общего количества зарегистрированных избирателей. Следом идёт избирательный округ №10 с показателем в 87,5% проголосовавших от общего количества зарегистрированных в эксперименте по дистанционному голосованию избирателей.

Наименьшая явка зафиксирована в избирательном округе №30. Здесь по состоянию на 18:00 проголосовало 86,9% от общего количества зарегистрированных в эксперименте избирателей.

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