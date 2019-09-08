Волгоград, , 19:03 — REGNUM В 20:00 по местному времени избирательные участки Волгоградской области завершили свою работу. Комиссии приступают к гашению неиспользованных бюллетеней и подсчёту голосов. Как сообщал корреспондент ИА REGNUM, на 18:00 проголосовало 33,98% избирателей.

В регионе работали 1 494 избирательных участков. На 38 мест в региональном парламенте претендовали 250 кандидатов по пяти партийным спискам и 89 человек по 19 одномандатным округам.

За пост губернатора боролись четыре претендента: действующий губернатор Андрей Бочаров («Единая Россия»), руководитель фракции КПРФ в Волгоградской областной Думе Алексей Буров, глава профсоюза горняков Сергей Полещук («Справедливая Россия») и депутат Котовской районной думы Владимир Рублев (ЛДПР). Кроме этого, жители региона выбирали представителей органов местного самоуправления.

Жители Волгоградской области могли выбрать для себя наиболее удобный избирательный участок на территории региона с помощью механизма «мобильный избиратель». Проголосовать за губернатора региона можно было на одном из 30 цифровых избирательных участков в Москве.