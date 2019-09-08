Псков, , 18:45 — REGNUM В Псковской области явка избирателей на выборы глав районов, по данным облизбиркома на 18:00, колеблется от 40,05% в Дновском до 56,63% в Усвятском районе. На выборах главы Бежаницкого района к этому часу проголосовали 44,51% избирателей, главы Новоржевского района — 48,9%, главы Пустошкинского района — 45,99%, главы Пушкиногорского района — 40,98%.

Отметим, что явка на выборы в Усвятском районе Псковской области остаётся самой высокой в течение всего единого дня голосования.

Наименьшая активность избирателей — в Пскове, где проходят довыборы в региональный парламент по округу №2 и довыборы нового депутата Псковской городской думы по округу №13.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Псковской области выборы проходят в десяти муниципальных образованиях, завершаются 13 избирательных кампаний.