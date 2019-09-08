Чаплыгин, Липецкая область, , 18:44 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов подтвердил, что в избирком поступила жалоба КПРФ на попытку вброса бюллетеней, сообщил портал Gorod.48.

В селе Троекурово Чаплыгинского района, по словам одного из члена комиссии, наблюдателю выдали три бюллетеня для голосования за главу Липецкой области вместо одного. Он успел изъять бюллетени, в двух из которых уже были сделаны отметки.

Алтухов сообщил, что информацию об этом случае передали в прокуратуру и Следственный комитет. Он также подчеркнул, что вброс был предотвращён.

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