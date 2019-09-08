Волгоград, , 18:42 — REGNUM По данным избирательной комиссии Волгоградской области на 18:00 местного времени явка составила 33,98%. Этот показатель немного превышает данные 2014 года — тогда на участки пришли 31,75% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самая высокая явка зарегистрирована в Кумылженском районе (56,05%), затем следует Алексеевский район (54,43%) и избиратели Жирновского района (50,14%).

На пост губернатора региона претендуют четыре кандидата. На выборы депутатов Волгоградской областной думы шестого зарегистрированы пять политических партий. В выборах в 516 органов местного самоуправления принимают участие 4 644 кандидата.

Избирательные участки закроются в 20:00.