Москва, , 18:40 — REGNUM Глава МИД Эфиопии Геду Андаргачеу 9−11 сентября посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию, где проведет переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«10 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет с ним (главой МИД Эфиопии) переговоры», — говорится в сообщении ведомства.

Ожидается, что главы МИД двух стран в ходе переговоров уделят особое внимание «дальнейшему укреплению российско-эфиопских торгово-экономических связей». Кроме того, дипломаты обсудят актуальные темы международной повестки дня с акцентом на проблематику предотвращения и разблокирования конфликтов и кризисных ситуаций в Африке, а также в Ливии и Сирии.

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