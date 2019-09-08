Оренбург, , 18:39 — REGNUM В Оренбургской области 8 сентября в облизбирком поступило четыре жалобы. Все обращения от имени одного кандидата и представителей партии, которая его выдвигала в качестве кандидата в главы региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Избирательной комиссии Оренбуржья Александр Нальвадов.

Он подчеркнул, что указанные в жалобах нарушения носили технический характер и не повлияли на волеизъявление граждан. Информация о ряде нарушений, указанных в обращениях, не подтвердилась.

По словам Нальвадова, в орских больницах члены избирательных комиссий использовали списки избирателей, желая облегчить себе работу: «Но главное здесь в том, что они обеспечили процесс голосования, но с таким вот техническим нарушением. Но реестр избирателей есть. Здесь все чисто. Не чисто только в плане технического оформления этого голосования».

Стоит отметить, что на карте нарушений на выборах появилась информация о том, что на УИК 1122 в Оренбурге во время выборов губернатора Оренбургской области проводилось голосование вне помещения с нарушением порядка, предусмотренного ст. 66 ФЗ Об основных гарантиях избирательных прав. Якобы члены избирательной комиссии, отправившись на выездное голосование в Областную клиническую больницу (ул. Аксакова, 23), взяли с собой вместо реестра Книгу избирателей.

По словам Александра Нальвадова, жалоба по этому поводу в облизбирком не поступала. Сейчас проводится проверка по этому факту.

Напомним, 8 сентября в Оренбуржье прошли выборы губернатора. На 1706 участках работали более 15 тысяч членов избирательных комиссий. Контроль осуществляли около 1 тысячи наблюдателей. На 18:00 местного времени (16:00 мск) явка составила 34,61%. Сейчас все участки закрыты, и ведется подсчет голосов.

«Сейчас можно сказать уже, что выборы прошли честно, открыто, легитимно. Выборы состоялись», сказал председатель облизбиркома.