Чаплыгин, Липецкая область, , 18:34 — REGNUM В Чаплыгинском районе Липецкой области наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней на выборах главы региона. Об этом сообщили в официальной группе регионального отделения КПРФ.

На участке 20−31 в селе Троекурово, по словам члена комиссии, одной из наблюдательниц выдали три бюллетеня, в двух из которых она успела поставить отметки. Члена комиссии, который изъял эти три бюллетеня, обвинили в провокации. Жалоба была направлена в избирательную комиссию области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области выборы региона проходят на 893 участках. На пост претендуют Игорь Артамонов («Единая Россия»), Андрей Григорьев («Патриоты России»), Лариса Ксенофонтова («Патриоты России»), Андрей Плотников («Коммунисты России») и Сергей Токарев (КПРФ).

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