Москва, , 18:28 — REGNUM Международные наблюдатели высоко оценивают уровень проведения голосования на выборах в Московскую городскую думу. Об этом 8 сентября заявили международные наблюдатели — иностранные общественники, представители партий и органов власти — на встрече с председателем Московской городской избирательной комиссии Валентином Горбуновым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Уникальный пример отличной работы за процессом выборов. Был рад увидеть уважение к институту демократии, — заявил один из наблюдателей из Франции. — Можно констатировать высокий уровень прозрачности на этих выборах. И должен сказать, что в самой Франции всё обстоит не так радужно».

За ходом голосования в Москве следят около 6 тыс. наблюдателей. Помимо прочего, иностранцы отметили передовой опыт использования высоких технологий на голосовании в Москве. В их числе — эксперимент с дистанционным электронным голосованием с использованием технологии блокчейн.