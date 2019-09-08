Волгоград, 8 сентября 2019, 18:26 — REGNUM Избирательная комиссия Волгоградской области пояснила, как будут оформлять голоса, поданные за кандидата Вадима Чистякова. Напомним, кандидат скоропостижно скончался в Краснооктябрьском районе Волгограда в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Голоса, отданные за кандидата в депутаты Волгоградской областной думы от КПФР Вадима Чистякова, останутся в группе, от которой баллотировался кандидат, сообщает Волгоград Онлайн.
Напомним, в Волгоградскую областную думу стремятся попасть пять политических партий: «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, Справедливая Россия. В партийных списках — 250 кандидатов. По 19 одномандатным округам в выборах участвуют 89 кандидатов.
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