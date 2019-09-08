Москва, , 18:25 — REGNUM Аккаунт Московской городской избирательной комиссии в социальной сети Facebook был заблокирован 7 сентября, накануне единого дня голосования. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в интервью РАПСИ.

«7 сентября было принято решение установить виджет Facebook на сайте Московской городской избирательной комиссии для ретрансляции сообщений аккаунта из соцсети, — рассказал Малькевич. — … Однако при установке аккаунт был заблокирован».

По его словам, почему администрация соцсети Facebook приняла такое решение пока не известно.

Ранее в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сообщили ИА REGNUM, что в ходе мониторинга средств массовой коммуникации (СМИ) в единый день голосования были установлены факты распространения политической рекламы в соцсети Facebook, на видеохостинге Youtube, а также в поисковой системе Google.

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