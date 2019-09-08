Тюмень, , 18:31 — REGNUM В Тюменской области закрылись 170 избирательных участков, на которых можно было проголосовать на выборах разных уровней в регионе. Об этом сообщает облизбирком.

На выборах в ялуторовскую гордуму проголосовали 28,42% избирателей, довыборах депутата в тюменскую облдуму — 11,13% избирателей, депутата в думу Тюменского района — 19,70%, в тобольскую гордуму — 17,78% избирателей.

Напомним, по всей России сегодня объявлен единый день голосования. В Тюменской области прошла 41 избирательная кампания.

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