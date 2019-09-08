Тбилиси, , 18:09 — REGNUM Власти Грузии не признают организованные в Крыму и Севастополе выборы. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, обнародованном на странице в соцсети Twitter.

«Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает … выборы в Крыму и Севастополе», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Крым вошел в состав Российской Федерацией после референдума. Более 95% жителей полуострова, не поддержавших госпереворот в Киеве, высказались за воссоединение с РФ.

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