Екатеринбург, , 18:05 — REGNUM В Свердловской области в 20:00 по местному времени завершились выборы и довыборы депутатов в представительные органы различных уровней. В Единый день голосования в регионе работали 517 избирательных участков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в Свердловской области проходили довыборы в Госдуму по Серовскому избирательному округу, в региональное Заксобрание по Орджоникидзевскому избирательному округу Екатеринбурга, в думы Горноуральского, Тугулымского и Красноуфимского городских округов, а также в думу Махнёвского муниципального образования и Первоуральскую городскую думу. Помимо этого прошли выборы депутатов гордумы Верхотурья и Верхней Туры.

Как сообщало ИА REGNUM, за ходом выборов на избирательных участках следили 1153 наблюдателей, а процесс выборов в Свердловской области освещали 44 региональных СМИ и 184 аккредитованных представителя средств массовой информации.

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