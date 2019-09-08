Пенза, , 20:01 — REGNUM В Пензенской области закрылись все 1060 избирательных участков, которые работали в единый день голосования 8 сентября. Также завершили работу все 233 пункта для голосования в областном центре.

В числе первых избирателей утром на участки пришли губернатор области Иван Белозерцев, спикер Законодательного собрания Валерий Лидин и глава Пензы Виктор Кувайцев.

Досрочно на выборах в гордуму Пензы проголосовали около 14,6 тыс. человек, что составляет примерно 3,6% от общего числа избирателей и соответствует показателю пятилетней давности.

Жители региона выбирали депутатов гордум Пензы, Заречного и Кузнецка, а также депутатов местных Советов. В ходе 297 избирательных кампаний будут замещено 2 720 мандатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в России избирательные кампания прошли более чем в 30 регионах. В Приволжском федеральном округе выбирали главу Башкирии, депутатов Госсобрания Марий Эл и Госсовета Татарии.