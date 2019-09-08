Севастополь, , 17:58 — REGNUM В селе Широкое под Севастополем голосование на выборах депутатов Заксобрания проводится одновременно с массовой диспансеризацией. Об этом 8 сентября журналистам рассказал и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Наши медики организовали сегодня параллельно с голосованием серьёзную диспансеризацию, которая позволяет на одном месте людям, проживающим здесь, пройти большое число специалистов, к которым, порой, долго нужно ожидать записи», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, сам и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев не голосовал на выборах депутатов Законодательного собрания из-за того, что не успел прописаться в городе-герое.

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