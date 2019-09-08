Севастополь, 8 сентября 2019, 17:58 — REGNUM В селе Широкое под Севастополем голосование на выборах депутатов Заксобрания проводится одновременно с массовой диспансеризацией. Об этом 8 сентября журналистам рассказал и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, сам и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев не голосовал на выборах депутатов Законодательного собрания из-за того, что не успел прописаться в городе-герое.
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