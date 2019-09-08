Москва, , 17:57 — REGNUM Дистанционные электронные голосования уже зарекомендовали свою эффективность: общее число проголосовавших граждан на соответствующих участках в Москве превысило 70% от общего числа зарегистрированных избирателей к 15:00. Об этом 8 сентября сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вот был вопрос, нужны ли нам эти электронные голосования? На три часа более 70% на этих участках проголосовало», — указал Горбунов.

Дистанционное электронное голосование в Москве проходит в избирательных округах №1, №10 и №30.