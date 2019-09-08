Сухум, , 17:57 — REGNUM Абхазская милиция перекрыла движение автомобилей около здания Центризбирком в центре Сухума, передает 8 сентября РИА Новости.

7э8 сентября в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Рауль Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния (22,91%). По сообщению ЦИК Абхазии, второй тур выборов президента по явке состоялся, она преодолела барьер в 25%.

Движение автомобилей перекрыто по улице Конфедератов, на которой находится здание ЦИК. Около ЦИК также дежурит большое число милиционеров. Это объясняют соображениями безопасности.

Ранее глава МВД Абхазии заявил о готовности пресечь любые провокации в республике.

Начало избирательной кампании в республике было отмечено массовыми митингами оппозиции.