Москва, , 17:55 — REGNUM Нарушений на выборах депутатов в Московскую городскую думу не выявлено. Об этом, как перелает РИА Новости, сообщила вице-президент Международного института мира Анджела Клейн в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордуму VII созыва.

По ее словам, она посетила несколько избирательных участков в Москве и пообщалась с избирателями.

«Мы смогли понаблюдать за процессом и пообщаться с людьми, — подчеркнула Клейн. — В целом мной никаких нарушений замечено не было».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Единый день голосования проходят выборы в Мосгордуму. Всего в них принимает участие более 7 млн избирателей.

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