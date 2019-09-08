Астрахань, , 17:55 — REGNUM На выборах губернатора Астраханской области явка избирателей к 18:00 составила 28,95%, сообщила региональная избирательная комиссия.

Самые активные избиратели — в Красноярском районе (43,34%). В городе Знаменске проголосовали 42,91% избирателей. В остальных районах явка не достигла 30−40%.

В 2014 году, на прошлых выборах губернатора, явка к этому времени составляла 32,95%.

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