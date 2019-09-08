Уфа, , 19:01 — REGNUM В Башкирии завершили работу все 3434 избирательных участка. Также завершили принимать граждан 37 пунктов для голосования, организованных в местах временного пребывания.

Сегодня, в единый день голосования, жители Башкирии выбирали не только главу региона, но и более 7,3 тыс. депутатов местных советов. Всего в республике 8 сентября состоялись 818 избирательных кампаний различных уровней.

День выборов прошел в республике без серьезных нарушений выборного законодательства. Поступавшие в ЦИК республики сообщения, в основном, касались разъяснений, связанных с работой участков, выборным законодательством и другими организационными вопросами.

Как сообщало ИА REGNUM, явка по состоянию на 18:00 на выборах в республике превысила 57%, только в Уфе на избирательные участки пришли более 51% граждан.

В этом году жителем региона дали возможность проголосовать в удобное время — работа избирательных участков началась в 7:00 и заканчивается в 21:00 по местному времени.