Магас, , 17:52 — REGNUM

В Ингушетии отправлено в отставку правительство республики. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, избранный сегодня, 8 сентября парламентом региона, принял отставку премьер-министра Зялимхана Евлоева, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Таким образом, все правительство сложило свои полномочия. До формирования нового состава все министры будут работать на своих местах в статусе исполняющих обязанности.

Напомним, информация о том, что премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев написал заявление об освобождении его от обязанностей главы правительства, появилось еще в конце августа 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, он был назначен на этот пост в сентябре 2018 года, сразу после выборов экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.