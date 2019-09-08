Казань, , 17:51 — REGNUM Выборы в Государственный совет Татарии проходят «в спокойном режиме». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на брифинге в Едином информационном центре Татарии член научно-экспертного совета при ЦИК России Сергей Марков.

Говоря о ходе выборов, эксперт заявил, что «абсолютно всё спокойно, тихо», «потихоньку идут избиратели». Он высказал мнение, что будут две «основные волны»: одна — утром, перед поездкой на дачу, вторая — после возвращения с дачных участков.

«Голосование идёт в спокойном режиме. И у граждан есть полная возможность выразить свою политическую позицию», — уверен Сергей Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии выбирают 100 депутатов Госсовета, всего кандидатов — более 400. Работают 2,81 млн избирательных участков.