Москва, , 18:06 — REGNUM На избирательном участке №1424 в столичном районе Люблино аннулированы результаты голосования по надомному голосованию на выборах в Московскую городскую думу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один представителей КПРФ.

В качестве причины аннулирования результатов голосования он назвал тот факт, что две из трёх урн, с которым члены участковой избирательной комиссии ходили по домам, не были опломбированы. При этом данный факт установили уже после того, как надомное голосование на участке состоялось.

В итоге, по его словам, недействительными признали 36 бюллетеней. При этом председатель избирательной комиссии, по словам собеседника ИА REGNUM, не противился против того, чтобы аннулировать результат надомного голосования, поскольку нарушение было существенным.

Отметим, что официальной информации, подтверждающей сведения по нарушению, пока нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Гаджет-выборы: в РФ разглядели приход инклюзивной демократии