Москва, , 17:40 — REGNUM Факты распространения политической рекламы на видеохостинге Youtube, в поисковой системе Google и в соцсети Facebook установлены в ходе мониторинга средств массовой коммуникации (СМИ) в единый день голосования. Об этом сообщили ИА REGNUM в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

В сообщении Роскомнадзора говорится, что действия со стороны иностранных компаний, которые можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела РФ, являются недопустимыми.

Напомним, 8 сентября первый заместитель председателя Центральной избирательной компании (ЦИК) России Николай Булаев сообщил, что к оказывающим влияние на избирателя в РФ материалам можно отнести некоторую размещенную в поисковой системе Google информацию.

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