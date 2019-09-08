Москва, , 17:38 — REGNUM В РФ имели место попытки скомпрометировать систему электронного голосования, считает глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 8 сентября на брифинге.

«Есть попытки скомпрометировать систему электронного голосования. Попытки, как технические, так и политические. Мы видим, как люди специально регистрируются, не имея на то права. Мы разбираем каждый звонок. Это новая система. С огромным недоверием люди относятся. [Но] электронные выборы не заменят бумажные. Они будут идти параллельно», — сказал общественник.

Кроме того, Венедиктов отметил, что при заполнении анкет, необходимых для того, чтобы принять участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, многим людям не удавалось пройти валидацию, так как они не замечали строки, в которой надо было указывать свой пол.

«После чего было предложение делать (заполнять — прим. ИА REGNUM) её автоматически. После чего мы получили от феминисток огромное число нареканий: «Что такое автоматически?! Мы сами должны выбирать свой пол!», — признался Венедиктов.