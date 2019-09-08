Грозный, , 17:37 — REGNUM В Чечне проголосовали на выборах в органы местного самоуправления 45,96% избирателей, включенных в список на день выборов, или 35 501 человек. Такие данные на 15:00 приводит региональный избирком.

Выборы проходят в спокойной обстановке, отметили у ЦИК ЧР.

Напомним, сегодня, в единый день голосования в Чечне открыли двери для избирателей 43 избирательных участка. Жители 18 сельских поселений изберут 227 депутатов. Общее число кандидатов, зарегистрированных на выборы, составляет 424 человека. Они представляют четыре партийных объединения. Кроме того, кандидатами являются 15 самовыдвиженцев.

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