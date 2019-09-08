Москва, , 17:33 — REGNUM Электронное голосование на выборах в Мосгордуму — это революция демократического характера, считает глава Общественной палаты РФ Москвы Константин Ремчуков. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 8 сентября на брифинге.

«Нынешние выборы для меня очень важная вещь. Это революция демократического характера. Это инклюзивная демократия приходит благодаря гаджетам, о которой говорят теоретики Гарвардской школы, — сказал Ремчуков. — Она приходит благодаря гаджету. Каждый человек может участвовать. Как только появится доверие, мы открываем шлюзы для всеобщего участия в выборах».

По его мнению, в результате избиратели на выборах «будут считать, что их голос что-то значит».