Екатеринбург, , 17:43 — REGNUM Явка на довыборах в депутаты югорской думы составила 24,47% по состоянию на 18:00. Информация размещена на сайте облизбиркома.

Высокая явка, тем не менее, зафиксирована на выборах в селе Болчары (Кондинский район) — 62,37% избирателей. Минимальная доля избирателей пришла на выборах главы Белого Яра — лишь 18,11% избирателей.

Напомним, в ХМАО открыты участки для 105 тысяч избирателей. На 72 избирательных участков граждане округа могут проголосовать на выборах разных уровней.

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